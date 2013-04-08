Услуги фиксированной телефонной связи подорожают на 7-25%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла решение об утверждении новых Предельных тарифов на услуги фиксированной телефонной связи, в частности, предусмотрен рост абонентской платы в 2013 году за пользование телефоном на 7-25%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно решению комиссии, в 2013 году будет осуществлено поэтапное внедрение (соответственно с 1 мая 2013 г. и с 1 ноября 2013 г.) новых предельных тарифов. В частности, абонентская плата (в месяц) за пользование фиксированным телефоном с 1 мая 2013 года вырастет на 7% для жителей городов и райцентров, и на 10% – для сел и поселков городского типа (кроме райцентров). С 1 ноября будет осуществлено повышение абонентской платы для сел и пгт – на 15%.

Сами измененные тарифы, как сообщили в комиссии, будут обнародованы НКРСИ после регистрации решения в Минюсте, с целью недопустимости ошибочного повышения тарифов некоторыми операторами до их регистрации, что случалось ранее.

Как сообщал УНИАН, по данным НКРСИ, комиссия проработала вариант поэтапного внедрения в течение 2013 года новых Предельных тарифов вместе представителями профсоюзов и работодателей в рамках Рабочей группы.

По мнению НКРСИ, в настоящее время действующие Предельные тарифы на услуги местной телефонной связи, в первую очередь сельской, являются убыточными для операторов телекоммуникаций: так, тарифы на сельскую телефонную связь составляют лишь около 40% от себестоимости обслуживания.

Это решение НКРСИ будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году НКРСИ уже принимала решение об увеличении Предельных тарифов на услуги местной фиксированной телефонной связи, в частности абонентская плата выросла на 5-20%.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР.