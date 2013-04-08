Укртрансинспекция в первом квартале выдала более 20 тысяч разрешений на автоперевозки

Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) за 3 месяца 2013 года выдала 2 083 тыс. разрешений на осуществление автоперевозок, сообщила пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Также выдана одна лицензия и переоформлено 4 лицензии на перевозку опасных грузов железнодорожным транспортом.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, с начала года специалисты Укртрансинспекции провели 726 проверок соблюдения лицензиатами лицензионных условий, в результате которых было аннулировано 306 лицензий субъектам хозяйствования на осуществление автомобильных перевозок.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 1 апреля на рынке перевозок действует более 53 тыс. лицензиатов, имеющих право на предоставление услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов и багажа автомобильным транспортом и 111 - имеющих право на осуществление хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов, багажа железнодорожным транспортом (лицензиатов).

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) создана Указом Президента №370/2011 от 6 апреля 2011 года «Вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти».

Укртрансинспекция занимается выдачей разрешительных документов на международные перевозки пассажиров и грузов и осуществляет контроль над международными автомобильными перевозками.

Украинские автоперевозчики в 2012 году с учетом разрешений, выданных Государственной инспекцией Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция) и госпредприятия СМАП, получили 660 тыс. разрешений на международные автоперевозки.