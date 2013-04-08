«Укрзализныця» в 1 квартале перевезла 96 млн человек

Объем перевозок пассажиров железными дорогами Украины за январь-март текущего года составил 96,3 млн человек, что отвечает показателю объема пассажироперевозок за аналогичный период 2012 года и составляет 100% выполнения планового задания, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Кроме того, пассажирооборот перевозчика в 1 квартале текущего года составил 9,8 млрд пасс./км, превысив план на 1,8%. При этом, пассажирооборот в дальнем сообщении составил 5,9 млрд пасс./км (102,8% к плану) и в пригородном — 3,9 пасс./км.

По данным пресс-службы «Укрзализныци», эксплуатационный грузооборот локомотивов за январь-март 2013 года составил 87,4 млрд т/км брутто, общий эксплуатационный грузооборот – 52,068 млрд т/км нетто, транзитные перевозки – 9,516 млрд т/км.

Среднесуточный пробег локомотива в 1 квартале текущего года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 4,1% - до 512 км. Среднесуточная производительность локомотивного парка выросла до 1,5 млн т/км брутто (107,8% к плану и 102,6% к прошлогоднему показателю). Средний вес грузового поезда за 3 месяца текущего года увеличился до 3,5 тыс. тонн (102,2% к плану и 100,9% к прошлому году).

Пресс-служба отмечает, что в январе-марте текущего года 100% грузовых и 99,1% пассажирских поездов было отправлено по расписанию, 98,7% грузовых и 98% пассажирских поездов проследовали согласно графику.

Справка УНИАН. Железнодорожный транспорт Украины по итогам 2012 года сохранил перевозку пассажиров, с учетом перевозок городской электричкой, на уровне 429,6 млн человек и сократил перевозку грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн.