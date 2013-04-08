По прогнозам консалтингового подразделения Cisco IBSG компании Cisco (США), к 2016 году стоимость мобильных облачных услуг на мировом рынке превысит 60 млрд долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в компании, «быстрый рост технологически грамотного среднего класса вызвал стремительное увеличение числа подключенных мобильных устройств». Сегодня в мире работает около миллиарда смартфонов и планшетных компьютеров. Их пользователи хотят получать все больше облачных услуг, что создает «небывалые возможности» для развития операторского бизнеса. Главная предпосылка для этого – мобильное облако. По прогнозам консалтингового подразделения Cisco IBSG, к 2016 году стоимость мобильных облачных услуг на мировом рынке превысит 60 млрд долл., при этом дополнительно к этому будет создан рынок сопутствующих услуг объемом в 335 млрд долл.

Тем не менее, как считают в Cisco, «операторы пока еще не добились лидирующего положения на рынке облачных подключенных услуг», а лидерами здесь являются разработчики приложений, поставщики контента, применяющие стратегию ОТТ (over-the-top - доставка видеоуслуг на пользовательское устройство по неуправляемой сети Интернет в отличие от услуг, доставляемых через управляемую оператором сеть с гарантированным качеством). Именно такие компании (среди них выделяются Google и Apple), сейчас захватили главенствующее положение в данной области.

Как отмечается в сообщении, в период с 2008 по 2012 гг. доля операторов в общей рыночной капитализации двухсот крупнейших технологических, медийных и коммуникационных компаний сократилась более чем на 16 п.п., составив 60,6%, или почти 1,95 трлн долл., за то же время компании OTT увеличили свою долю в рыночной капитализации с 9,5% до 24,1%, или почти 0,78 трлн долл.

Для справки: общая рыночная капитализация двухсот крупнейших технологических, медийных и коммуникационных компаний мира в 2008 году составляла 2,453 трлн долл., в 2012 году – 3,215 трлн долл.

В исследовании отмечается, что сегодня лишь незначительное число операторов, среди которых NTT DOCOMO, China Mobile, Verizon и AT&T, обеспечивают возможности доставки мобильных облачных услуг через собственные онлайновые магазины (app store) и через ссылки на сетевые магазины других компаний. Одна из причин их отставания состоит в том, что на начальном этапе прибыльность мобильных облачных услуг была ниже прибыльности традиционных услуг голосовой связи и передачи текстовых сообщений (SMS).

По оценке Cisco IBSG, каждый доллар, вложенный в мобильные облачные услуги, может принести до семи долларов прибыли. Ее основными источниками станут увеличение выручки, сокращение расходов и повышение прибыльности операторского бизнеса.

Справка УНИАН. Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2010-11 финансовом году, завершившемся 28 июля 2012 года, составила 46,1 млрд долл.