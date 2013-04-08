ОЖД в этом году реконструирует 125 км путей

Одесская железная дорога в текущем году намерена реконструировать около 125 км путей, говорится в сообщении пресс-службы дороги.

В частности, об оздоровлении разными видами ремонта одного из самых грузонапряженных направлений Украины - Пятихатки - Знаменка - Помошная – Одесса - говорилось на заседании технико-экономического совета, которое состоялось 4 апреля под председательством начальника Одесской железной дороги Николая Луханина.

В заседании приняли участие представители отраслевых хозяйств.

«Основной объем работ по модернизации пути в 2013 году будет проводиться на трех основных направлениях общим объемом - 91,1 км, а именно участка Мироновка - Пятихатки, Знаменка - Одесса, Вапнярка - Одесса. Уже полностью готова проектно-сметная документация», - сообщает пресс-служба.

На участке Мироновка - Пятихатки запланированы работы на трех перегонах: Каменка - Косари, Знаменка - Знаменка пас., Счастливая – Зеленая, общая протяженность которых составляет 23,7 км. На направлении Знаменка - Одесса запланировано выполнить на 1,9 км перегона Канато - Треповка. На направлении Вапнярка - Одесса работы будут выполнены на перегонах Вапнярка - Князево, Ивановка - Веселый Кут,протяженностью 15,4 км.

Капитальному ремонту подлежат 33,3 км пути менее грузонапряженных участков, деревянные шпалы заменят железобетонными на 8,6 км. Путейщики также заменят новыми комплектами 65 стрелочных переводов, 15 из которых будут на железобетонных брусьях. Также отремонтируют 25 станционных путей общей протяженностью 20,9 км на станциях: Ильичевск - Паромная, Котовск, Христиновка, Знаменка, Николаев, Одесса-Сортировочная.

Указанные работы предполагается провести в три этапа: до, после и во время летних пассажирских перевозок.

В частности, до начала летних пассажирских перевозок работы будут выполняться на 42,7 км перегонов: Каменка – Косари, Знаменка - Знаменка пассажирская, Счастливая - Зеленая, Ивановка - Веселый Кут, Перекрестово - Затишье, Херсон - Херсон-Порт, а также станциях Счастливая, Затишье.

Во время летних перевозок, в июне-сентябре, - на направлении Вапнярка - Цветково на перегонах Розсоховата - Звенигородка, Сигнаевка – Цветочное; на направлении Шевченко - Помошная на перегонах Новомиргород - Виска, Виска – Капустино; на направлении Зятковцы - Гайворон на перегонах Дукля - Генриховка, Генриховка - Джулинка, а также на станционных путях.

После окончания летних пассажирских перевозок, в сентябре-ноябре, запланированы работы на направлении Знаменка - Одесса на перегоне Канатово-Треповка, а также по станциям Котовск, Дзинилор, Тальное, Христиновка и Тимково.

«При производстве путевых работ будут проведены комплексные работы по оздоровлению 6 «больных» (неустойчивых) мест земляного полотна (в основном, на направлениях Вапнярка - Одесса, Мироновка - Пятихатки) и ремонт 10 инженерных сооружений (мосты, трубы). Серьезный объем работ запланирован по замене пролетных строений моста 49 км Ладыжин - Губник. Также запланирован ремонт моста 86 км на перегоне Котлабух - Ташбунар, замена пролетных строений на 1310 км перегона Одесса - Пересыпь - Одесса - Застава II», - сообщили в пресс-службе.

В вышеназванном «оздоровлении» будут привлечены 258 путевых машин, 140 из которых являются самоходными. Выполнение объемов работ позволит повысить безопасность поездов, повысить скорость движения поездов на 22 км главных и 10 км приемоотправочных путях.