Железные дороги увеличили ежесуточную погрузку грузов

По итогам эксплуатационной работы в первом квартале 2013 года железные дороги Украины нагружали ежесуточно 936,1 тыс. тонн грузов по сравнению с 935 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

При этом количество загружаемых вагонов за 3 месяца текущего года сократилось до 14,672 тыс. с 14,784 тыс. вагонов.

В частности, в 1 квартале 2013 года Донецкая железная дорога в среднем грузила 5,4 тыс. вагонов (344,4 тыс. тонн) в сутки, Приднепровская — почти 4,8 тыс. вагонов (315,7 тыс. тонн); Южная — 1,3 тыс. вагонов (79 тыс. тонн); Юго-Западная — 1,4 вагонов (86,3 тыс. тонн), Одесская — 1,1 тыс. вагонов (64,1 тыс. тонн); Львовская — 791 вагон (46,639 тыс. тонн).

Справка УНИАН. Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.

Физический износ основных фондов железнодорожной отрасли составляет почти 90%, в том числе износ тягового подвижного состава составляет 94%, грузовых вагонов - 83%.