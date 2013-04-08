Тернопольский облсовет предлагает консервировать аэропорт “Тернополь”

Тернопольский областной совет предлагает консервировать аэропорт “Тернополь”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил и.о. председателя облсовета Сергей Тарашевский.

«Одно из решений рабочей группы, которая изучала результаты финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий облсовета, касается консервирования КП «Фирма Тернопольавиаавтотранс», на балансе которого находится аэропорт, в связи с отсутствием авиационной деятельности. Есть достаточно большая задолженность, которую погасить просто нереально. Потому мы вынесем на рассмотрение сессии вопрос относительно консервирования активов предприятия», – сообщил С. Тарашевский.

По его словам, поводом для такого решения стало то, что ежеквартально данное предприятие приносит убытков на 0,5 млн грн. Именно такая сумма необходима на выплату зарплаты работникам аэропорта и его содержание за 3 месяца.

«По нашему аэродрому я бы не сказал, что ведется пассивная работа, ее нет совсем. Мне только приходят от обладминистрации письма, когда работникам аэропорта заплатят зарплату. Пусть там останется три сторожа, установить там тревожную кнопку и вот они пусть работают», – сказал С. Тарашевский.

В целом, по его данным, коллектив КП «Тернопольавиаавтотранс» составляют 35 человек. Он дал понять, что большинство этих людей фактически не работают, а лишь числятся в штатном расписании, поскольку это минимальное количество работников, необходимое для сертификации аэропорта.

Начальник отдела социально-экономического развития и бюджетного планирования областного совета Владимир Чубатый отметил, что теперь долги по зарплате перед работниками аэропорта, перед Пенсионным фондом, а также штрафные санкции за неуплату взносов в Пенсионный фонд и по единому социальному взносу, в целом составляют 4 млн грн.

«Сугубо зарплаты людям задолжали за 2,5 года, последний транш на зарплату поступал еще в 2011 году», – сообщил В.Чубатый.

По его словам, рабочей группой по изучения результатов финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий облсовета принято решение о консервировании активов и деятельности КП «Тернопольавиаавтотранс», а также выделении 400 тыс. грн для изготовления акта на землю, чтобы аэродром заинтересовал инвесторов.

В целом, аэродром занимает площадь 164 га.

Справка УНИАН. Тернопольский аэропорт был введен в эксплуатацию в мае 1985 года.

В 2004 году аэропорт получил статус международного.

В последние годы регулярные рейсы в Тернопольском аэропорту не осуществлялись, за исключением нескольких рейсов в Киев, которые состоялись с назначением на должность председателя облгосадминистрации Ярослава Сухого в 2010 году и благодаря его связям с руководством компании «Мотор Сич».

После этого аэропорт принимал лишь несколько чартерных авиарейсов.