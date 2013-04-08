Продажи новых легковых авто в Украине выросли на 60%

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в марте 2013 года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 60% - до 19 тыс. единиц, сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Согласно сообщению, в марте сбыт иномарок вырос на 40-70%.

"Такой ажиотажный спрос позволил авторынку не только выйти на показатели прошлого года, но и на 0,11% их превысить", - отметили аналитики.

Лидером авторынка в марте 2013 года стал Hyundai, который на 62% нарастил продажи. На втором месте - Geely, чьи покупатели больше всего "испугались" грядущего введения спецпошлин и обеспечили рост продаж на 142%.

Третье место на рынке у Kia, далее следует Nissan.

"Самое интересное, что практически на такие же показатели выросла и реализация ЗАЗа - на 60%", - отметили в Auto-Consulting.

Вместе с тем, рекорды продаж отмечаются и в дилерской сети Toyota с ростом 72%. При этом Volkswagen даже с ростом продаж на 35% утратил второе место.

Эксперты сообщают, что российский «АвтоВАЗ» в марте "заставил поволноваться" и оказался уже на 8-м месте, "буквально в шаге от того, чтобы покинуть Топ-10".

По сообщению Auto-Consulting, среди новинок украинского рынка в бюджетном сегменте развернулась борьба.

Покупатели очень хорошо восприняли Renault Logan, Citroen C-Elysee, Peugeot 301.

Эксперты также отметили рост продаж дорогих автомобилей и смену лидера в премиальном сегменте.

"Март 2013 года можно записать в актив Mercedes-Benz, которому удалось опередить Audi. Дорогие авто – самый растущий сегмент украинского рынка. В марте суммарно их купили на 6,5% больше, чем год назад", - отмечают аналитики.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в Украине в 2012 году снизились впервые за последние три года - на 1,5%, до 217,403 тыс. единиц.

Автомобильный рынок Украины, включая объем регистраций сделок с легковыми и коммерческими автомобилями, в 2012 году по сравнению с 2011 годом вырос на 22% до 363,2 тыс. единиц.

14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Всеукраинская ассоциация импортеров и дилеров (ВАИИД) заявила, что в результате введения спецпошлины цены на автомобили с объемом двигателя 1-1,5 литра вырастут на 7,8%, а 1,5-2,2 литра - на 15,6%, и не исключила возможности прекращения ввоза автомобилей в Украину начиная со второй половины апреля 2013 года.