Бригинец: вертодром в Каневе не сертифицирован

Вертодром «Вертолетная площадка Канев (Пекари)» не имеет сертификации.

Об этом стало известно из ответа Государственной авиационной службы Украины на обращение народного депутата (фракция «Батькивщина») Александра Бригинца относительно законности ограничения доступа на территорию вертолетной площадки в с. Пекари, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Как сообщили мне письмом от 01.04.2013 года, упомянутый вертодром имеет Свидетельство о регистрации вертодрома Госавиаслужбой Украины. Он занесен в Государственный реестр аэродромов Украины. Владельцем и эксплуатантом вертодрома является Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины, которым недавно подана в Госавиаслужбу заявка на сертификацию указанного вертодрома. Этим ответом Госавиаслужба признала, что этот вертодром не сертифицирован. Тогда у меня возникает вопрос: неужели ветродром, который Кабмин так торопился построить к Евро-2012, планировал принимать пассажиров-туристов без наличия сертификации? Неужели несертифицированный вертодром в настоящее время принимает Президента и других высокопоставленных должностных лиц и подвергает риску жизни пассажиров в том числе и Президента? Я в шоке!», - цитирует А.Бригинца его пресс-служба.

Депутат отметил, что, по предоставленной ему информации, за период функционирования без сертификации вертодрома было выполнено 14 полетов воздушных судов.

В связи с этим А.Бригинец обратился в Счетную палату и Государственную контрольно-ревизионную службу с требованием проверить использование бюджетных средств на строительство вертодрома в с. Пекари Каневского района к Евро-2012, который по состоянию на 1 апреля этого года до сих пор не сертифицирован.

Кроме того, депутат обратился к СБУ с просьбой дать объяснение, имел ли право вертодром, не имеющий сертификации, принимать Президента, и не представляло ли это угрозу государственной безопасности.

Как известно, напомнили в пресс-службе, необходимость строительства вертодромов Кабмин объяснял тем, что иностранные туристы, которые приедут на Евро-2012, вероятно, захотят посетить Шевченковские места. Упомянутая площадка существует уже больше года. На её строительство, по разным источникам, было израсходовано от 100 до 130 млн грн бюджетных средств.

9 марта 2013 года А.Бригинца вместе с другими депутатами – Николаем Княжицким и Николаем Томенко - охрана вертолетной площадки не пустила на его территорию, мотивируя тем, что это - частная собственность.

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