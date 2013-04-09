Подтопления зафиксированы в Киеве и 84 населенных пунктах Украины

В результате осадков и снеготаяния наблюдается подъем грунтовых вод и частичное подтопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 84 населенных пунктах 8 областей и г. Киеве.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайны ситуациям, в частности, в Винницкой области подтопления зафиксированы в 1 н.п., Волынской – в 9 н.п., Житомирский – в 3 н.п., Ивано-Франковской – в 2 н.п., Киевской – в 63 н.п., Львовской – в 3 н.п. (в т.ч. 6 жилых домов. в с. Междуречье Сокальского р-на), Ривненской – в 2 н.п., в Черниговской – в 1 н.п. и г. Киеве.

В течение 8 апреля для предоставления помощи населению по откачиванию воды на придомовых территориях от ГСЧС привлекалось 498 спасателей и 142 ед. насосного оборудования. За сутки откачано 72 тыс. 848 куб. м воды. В целом за период со 2 апреля откачано 596 тыс. 997 куб. м воды.

На территории Ривненской области в Костопольском (подъезды к с. Дюксин, р. Горынь), Дубровицком (подъезды к с. Будимля, р. Льва) и Сарненском (подъезды к с. Тынное, р. Случ) районах на дорогах местного значения есть места перелива воды. Указанные участки дорог запроектированы под перелив воды. Движение легковых транспортных средств ограничено, организован объезд.

В результате повышения уровня воды в р. Снов 6 апреля произошло частичное размывание земляной насыпи (около 50 м) грунтовой дороги к с. Малый Дырчин Городнянского района Черниговской области (26 домохозяйств, 29 жителей), что привело к нарушению транспортного сообщения с этим населенным пунктом. В настоящее время сообщение осуществляется с помощью лодок, населенный пункт обеспечен продуктами питания, медикаментами и топливом.

По состоянию на 21.00 8 апреля возобновлено транспортное сообщение к г. Варва и 6 окружающим населенным пунктам в Варвинском районе Черниговской области, которое было усложнено в результате размыва земляного полотна на дороге местного значения.

По информации Укравтодора, проезд по автодорогам государственного и регионального значения обеспечен.

По информации гидрометцентра, 8-10 апреля будет продолжаться повышение уровней воды на реках бассейна Припяти, реках Киевской, Черкасской, Полтавской, Черниговской, Сумской областей, в верховье Южного Буга (Хмельницкая, Винницкая области) на отдельных участках с выходом воды на пойму и последующим ее затоплением.

9-12 апреля ожидается продолжение подъемов уровней воды (0,1-0,4 м) на реках бассейна Припяти (Волынская область) и последующее затопление пойм и сельхозугодий в Ратновском, Старовыжовском, Любешовском, Маневичском и Ковельском районах. Возможно достижение и превышение отметок подтопления жилых домов и приусадебных участков в отдельных населенных пунктах.

В ГСЧС в круглосуточном режиме работает рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.