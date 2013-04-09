Кражи рельсов и шпал на действующих путях могут привести к катастрофическим последствиям - "Укрзализныця"

На железнодорожном транспорте Украины в январе-марте зафиксировано 45 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, наибольшее количество случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог допущено на Одесской железной дороге - 17, на Юго-Западной железной дороге допущено 11 случаев, на Приднепровской - 7, на Львовской - 6.

"Злоумышленники с целью собственного обогащения повреждают железнодорожную инфраструктуру и похищают верхнее строение пути, чем подвергают опасности себя и других, к тому же совершая уголовное преступление, а также наносят ущерб железным дорогам Украины", - сообщила пресс-служба ( к верхнему строению пути относятся рельсы, шпалы, рельсошпальные (промежуточные) скрепления, стыковые скрепления - ред. ).

В пресс-службе, в частности, сообщили о случае, который произошел 3 апреля 2013 на подъездном пути к Ворохтянского лесокомбината. Там злоумышленники с помощью автотракторной техники разрушили 70 метров пути и похитили элементы верхнего строения пути.

В "Укрзализныце" также подчеркнули, что ежедневно по железнодорожным путям курсируют тысячи пассажирских и грузовых вагонов, и подобное воровство может привести к катастрофическим последствиям.

Как сообщал УНИАН, за 2 месяца 2013 года допущено 27 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог - на 5 больше, чем за аналогичный период прошлого года.