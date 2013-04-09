Железные дороги Украины сократили вредные выбросы в атмосферу

В результате проведенных за последние 5 лет мероприятий по защите окружающей среды объем вредных выбросов в атмосферу от деятельности железных дорог Украины сократился на 15-20%, сообщили УНИАН в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

«В 2012 году предприятия железнодорожного транспорта Украины осуществили электрификацию направлений, очистку оборотной воды, защиту грунта от загрязнений, уменьшили шумовое и вибрационное влияние. По сравнению с 2011 годом, железные дороги на 16% уменьшили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу», - уточнили в пресс-центре.

По информации «Укрзализныци», железнодорожная отрасль вносит в фонд охраны окружающей среды в среднем до 5% от общегосударственного объема таких вложений.

Необходимость уменьшения негативного влияния на окружающую среду прописана в законодательстве и Национальном плане действий по охране окружающей среды на 2011-2015 годы. В этой связи с 1 октября в 2012 года в «Укрзализныце» работает Управление экологической безопасности.

«Укрзализныця» активно рассматривает инновационные и инвестиционные предложения по модернизации производственного комплекса, а также привлекает внимание финансовых институтов, производителей и разработчиков к вопросам экологической безопасности», - отметили в пресс-центре ведомства, добавив, что обмен опытом природоохранной деятельности состоится уже в ближайшее время - в рамках работы международного форума «Окружающая среда для Украины – 2013», запланированного на 23-25 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012 году инвестировали в государственные программы по развитию железнодорожной инфраструктуры почти 645 млн грн собственных средств.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн, а общая ежегодная потребность железных дорог в инвестициях составляет около 23 млрд грн.