ПЖД временно ввела дополнительную остановку в Пятихатках поездов Интерсити+

С 12 апреля по 12 мая этого года скоростной дневной электропоезд категории «Интерсити+» (Hyundai Rotem) №№ 165/166, 167/168 сообщением Днепропетровск-Киев-Днепропетровск будет делать остановку на станции Пятихатки-Пассажирские.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Приднепровской железной дороги.

По информации ПЖД, остановка введена с целью улучшения качества обслуживания пассажиров и в ответ на многочисленные обращения жителей городов Кривой Рог, Пятихатки, Желтые Воды, где совокупно проживает около 800 тыс. жителей.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2012 года «Укрзализныця» запустила скоростной поезд класса Интерсити+ (Hyundai Rotem) по маршруту Днепропетровск-Киев-Днепропетровск. Поезд следует через станции Триполье, Шевченко, Знаменка, Пятихатки-Стыковая, Днепродзержинск. Время в пути — 5 часов, 13 минут.