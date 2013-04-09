Россия предложила Украине принять участие в разработке ракеты для полета к Луне

Москва. Россия предложила Украине и Казахстану принять участие в разработке тяжелой ракеты-носителя для полета к Луне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал президент ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота.

«Лунная программа, в общем-то ляжет на плечи России… Российское космическое агентство по нашей инициативе по эволюционному развитию технологий ракеты-носителя «Энергия» вынесло этот вопрос на межправительственные встречи с Казахстаном и Украиной. Документ передан, наши предложения обсуждаются. Какое будет продолжение, покажут ближайшие месяцы работы», - сказал В.Лопота.

По его словам ракета-носитель «Зенит», производящийся в Днепропетровске, может быть одним из «штрихов этих технологий».

В.Лопота сообщил, что ситуация осложняется тем, что на реализацию космических программ Украина и Казахстан не имеют достаточного количества средств.

«Украина, например, хочет только получать ресурс, чтобы у них заказывали ракеты, а вкладывать свои не может. Казахстан в финансовом плане стоит получше», - отметил он.

В.Лопота подчеркнул, что остается открытым вопрос, какое будет принято окончательное решение по данному проекту, так как многое зависит от политиков.

«У трех стран есть уникальная возможность сжать в один кулак все свои ресурсы и идти вперед», - сказал он.

По его словам, если такая задача будет поставлена, то получить сверхтяжелую ракету-носитель, построенную на продвинутых технологиях ракеты-носителя «Энергия», можно получить к 2020 году при кооперации трех стран – России, Украины и Казахстана.

В.Лопота отметил, что полет к Луне нужен для отработки технологий, для дальнейшего освоения космоса.