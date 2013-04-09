Попов надеется, что реконструкцию Почтовой площади завершат ко Дню Независимости

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов надеется, что полная реконструкция Почтовой площади будет завершена ко Дню Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом он в прямом эфире на телеканале «Киев».

По словам А.Попова, основную часть работ по реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади завершат ко Дню Киева, несмотря на то, что непогода внесла коррективы в график строительства объекта.

«К сожалению, минусовые температуры и обильные осадки повлияли на график выполнения работ, однако мы гарантируем, что запланированный объем работ завершим ко Дню города. Мы возобновили финансирование этого проекта, есть необходимые средства для того, чтобы работы не прекращались, и было привлечено как можно больше специалистов. Надеюсь, погодные условия нам будут способствовать, и летом реконструкцию завершим комплексно, ориентировочно ко Дню Независимости», – сказал А.Попов.

Также председатель КГГА сообщил, что на этой неделе проведет встречи с подрядными организациями, чтобы изыскать возможность ускорить завершение работ.

Кроме того, А.Попов отметил, что из-за неблагоприятных погодных условий и в связи с преодолением последствий непогоды немного сбились графики выполнения ямочного ремонта дорог.

«Мы уже должны были бы почти завершать ремонт столичных дорог. До 20 апреля планировали закончить ямочный ремонт, однако сроки будут продлены», – добавил председатель КГГА.

В пресс-службе напомнили, что на днях А.Попов подписал распоряжение о реконструкции ул. Сагайдачного с обустройством пешеходной зоны.

Как сообщал УНИАН,реконструкция развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авт./сутки (до начала работ было 85 тыс. авт./сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улице Набережно-Крещатицкая и по Набережному шоссе в обоих направлениях.