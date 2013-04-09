Пассажирам будут компенсировать стоимость билетов при смене поездов

Министерство инфраструктуры Украины утвердило новые правила перевозки пассажиров и багажа, которые предусматривают получение компенсации стоимости билетов пассажирам при пересадке из поезда высшего класса в более низкий.

Согласно приказу министерства №44, зарегистрированному в Министерстве юстиции Украины 1 апреля 2013 года, "Об утверждении изменений к правилам перевозки пассажиров, багажа, грузового багажа и почты железнодорожным транспортом Украины", при пересадке пассажиров на другой поезд классом ниже, осуществленной по вине железной дороги и при наличии проездного документа с отметкой проводника о классе поезда и вагона, будет проводиться выплата разницы стоимости билета на станции прибытия пассажира.

Данные изменения связанны с введением именных электронных билетов и переходом на электронную систему продажи проездных документов.

В новых правилах перевозки пассажиров так же предусмотрена компенсация за возврат проездных документов. При возврате не менее чем за 9 часов – 100% стоимости билета без учета комиссии, до 9 часов – 50%, после отправки поезда (не позже, чем через 1 час) - 10% стоимости проездного документа.

Как сообщал УНИАН, с 6 апреля 2013 года оформление проездных документов на поездку железнодорожным транспортом проводится с внесением в проездной документ фамилии и имени пассажира. При оформлении проездных документов с использованием мобильной связи, Интернета, специализированных автоматов самообслуживания и т.д. фамилию и имя пассажира указывает лицо, осуществляющее оформление и оплату проездного документа. Документ, удостоверяющий личность, необходимо предъявлять только при посадке в поезд.