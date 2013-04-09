На границе Хмельницкой и Черновицкой областей разрушился мост через Днестр

Из-за разрушения автомобильного моста государственного значения через реку Днестр на границе Хмельницкой и Черновицкой областей полностью перекрыто движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба УГАИ УМВД Украины в Черновицкой области, 7 апреля около 12.00 на мостовом переходе через р. Днестр на границе Черновицкой и Хмельницкой областей на км 303+170 автодороги Н-03 "Житомир-Черновцы" в с.Атаки Хотинского района Черновицкой области произошел провал железобетонной плиты проездной части с левой стороны по ходу движения, размером 1,2х1,5 м в береговом прогоне со стороны Хмельницкой области. Место пролома было обозначено блоками и дорожными знаками, движение транспорта по мосту было частично ограничено путем включения светофоров.

Согласно сообщению, с 9 апреля из-за дальнейшего разрушения моста Службой автомобильных дорог в Черновицкой области полностью перекрыто движению транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на этом мостовом переходе.

Объезд поврежденного мостового сооружения со стороны Тернопольской области осуществляется через мостовое сооружение в с.Звинячин Заставновского района на км 447+860 а/д М-19 "Доманово (на Брест) -Ковель-Черновцы-Тереблече (на Бухарест)" (весом до 15т) и со стороны Винницкой области в г. Новоднестровске на км 0+100 а/д Т-0211 "Вербовец-Новоднестровск-Белоусовка".

О перекрытии движения на мостовой переправе ГАИ Буковины информирует личный состав ГАИ, службы организации дорожного движения для учета этого обстоятельства при выдаче разрешений на движение опасных и крупногрузовых транспортных средств по территории Черновицкой области.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.