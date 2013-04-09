Строительство ветки воздушного экспресса может начаться уже в мае

Строительство железнодорожной ветки, ведущей к международному аэропорту «Борисполь», может начаться уже в мае текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Государственного агентства по инвестициям и национальным проектам Владислав Каськив во время презентации работы агентства за 2012 год.

«Мы ожидаем существенных результатов, как минимум, по 5 нацпроектам уже в следующие 2-3 месяца. В частности, по проекту «Воздушный экспресс» в мае может быть начато строительство», - сказал В.Каськив. При этом он добавил, что в 20-х числах апреля Госинвестпроект ожидает делегацию Экспортно-Импортного банка Китая и рассчитывает окончательно согласовать вопрос финансирования проекта.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года В.Каськив заявил, что железная дорога к международному аэропорту "Борисполь", строительство которой возможно в рамках реализации национального проекта «Воздушный экспресс», может быть передана в концессию или продана европейскому оператору. Компания PriceWaterhouseCoopers приглашена в качестве модератора и модернизатора проекта.