"Hyundai" и "KIA" отзывают свыше 160 тысяч авто из-за проблем в тормозной системе

Ведущие в Республике Корея автопроизводители "Hyundai" и "KIA" отзывают свыше 160 тысяч автомобилей для бесплатного ремонта из-за проблем в тормозной системе.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Министерство государственных территорий и транспорта Кореи.

Причиной отзыва машин стало несрабатывание стоп-сигнала при нажатии педали тормоза, что отражается и на функционировании кнопки запуска двигателя. Из-за аналогичных дефектов эти две компании объявили недавно в США об отзыве свыше 1,8 млн автомобилей.

Неполадки обнаружены в 115,3 тыс. автомобилей марки "Аванте", "Санта-Фе" и "Веракруз", выпущенных "Hyundai" в 2008-2011 годах, а также в 47,2 тыс. автомобилях "KIA", сошедших с конвейера в 2010-2011 годах.