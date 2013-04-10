«Укрзализныця» готовит к летнему сезону 4,5 тыс. пассажирских вагонов

«Укрзализныця» в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в летний период планирует подготовить 4532 пассажирских вагона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«В процессе ремонта работники должны не только покрасить и освежить кузова вагонов, но и обновить интерьер и внутреннее оснащение, в том числе электрическое и холодильное оборудование, для чего на железных дорогах был создан необходимый запас материально-технических средств», - отметили в пресс-центре, уточнив, что 138 вагонов будут отремонтированы капитально и 362 – деповским ремонтом.

При этом «Укрзализныця» отмечает, что из всего вагонного парка только 36,7% оборудованы системой кондиционирования воздуха, в то время как в других вагонах функционирует система так называемой естественной вентиляции, из-за чего часто возникают нарекания на качество услуг.

Как сообщал УНИАН, по данным «Укрзализныци», изношенность пассажирского подвижного состава составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Президент Украины Виктор Янукович поручил до ноября закупить для нужд железных дорог за счет государственного бюджета 200 купейных вагонов, а также 41 пассажирский вагон, оборудованный местами для перевозки граждан с ограниченными физическими возможностями.

Железнодорожный транспорт Украины перевозит около 60 млн пассажиров в год.

Правительственной Государственной программой активизации экономики на 2013-2014 годы предусмотрено обновление пассажирского подвижного состава, в частности, закупка 248 пассажирских вагонов в 2013 году, однако источники финансирования не определены.

Ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» предусматривает, что «приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров в поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляются в установленном порядке за счет средств государственного бюджета Украины в пределах лимитов государственных капитальных вложений».