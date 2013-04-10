Азаров требует от Вилкула «крайне жестко контролировать» ремонт дорог

Премьер-министр Николай Азаров требует от вице-премьер-министра Александра Вилкула жестко контролировать ход ремонтных работ на автодорогах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал, открывая в среду заседание Кабинета министров.

"Также дорожники могут уже на полную силу начать текущий ремонт автодорог и улиц. Никаких отговорок и ссылок на объективные сложности быть уже не может. Требую, чтобы вице-премьер-министр Вилкул Александр лично и крайне жестко контролировал ход ремонтных работ. Особенно – ремонт дорог коммунальной собственности, которые вызывают больше всего нареканий", - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал ранее УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом состоянии и требуют ремонта. Согласно нормативам, ежегодно необходимо производить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.

Мининфраструктуры сейчас изучает и анализирует следующие предложения по расширению источников финансирования дорожного хозяйства: поэтапную оптимизацию размера акцизного сбора на топливо, внедрение опыта строительства дорог на условиях государственно-частного партнерства и внедрение платы за проезд большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования и государственного значения для компенсации причиненного ими ущерба.