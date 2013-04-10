Названы причины аварии ракеты-носителя "Зенит"

Причиной аварии украинско-российского ракетоносителя «Зенит-3SL» стал отказ бортового источника мощности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев.

По его словам, об этом свидетельствуют выводы комиссии по расследованию инцидента.

"Официальная причина установлена. Это ненормальная работа бортового источника мощности", - сказал Ю.Алексеев.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан.

Бортовой источник мощности ракеты-носителя «Зенит-3SL» был разработан в Конструкторском бюро "Южное" и изготовлен на отечественном заводе "Южмаш".

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, в рамках которого осуществляются запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.