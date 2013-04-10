«Киевавтодор» обещает завершить ямочный ремонт дорог ко Дню Киева

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» обещает полностью завершить ямочный ремонт дорог ко Дню Киева, а к 9 мая – ремонт дорог общегородского и районного значения, по которым ездит общественный транспорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Киевавтодора» Петр Береговой в ходе пресс-конференции в среду.

«Киевавтодор» обязуется до 9 мая провести текущий и средний ремонт на дорогах общегородского и районного значения, а ко Дню Киева обязуемся полностью завершить ямочный ремонт», - сказал П.Береговой.

Он также извинился перед водителями за состояние дорог, подчеркнув, что из 96 тыс. кв. м поврежденных дорог «Киевавтодор» отремонтировал 70%. Однако погодные условия в конце марта – начале апреля, по словам П.Берегового, прибавили еще 20 тыс. кв. м повреждений.

Гендиректор «Киевавтодора» напомнил, что текущий и средний ремонт дорог Киева требует ассигнований в размере не менее 272 млн грн. «Это обеспечит ликвидацию ям и обновление участков, которые еще не повреждены», - сказал П.Береговой.

Как сообщал УНИАН, коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объема.