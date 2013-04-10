Пуск ракеты "Зенит" запланирован на четвертый квартал 2013 года

Следующий пуск ракеты-носителя "Зенит" запланирован на четвертый квартал 2013 года, сообщил в среду журналистам председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев.

"Уже сейчас планируется, я думаю, что уже в четвертом квартале будет пуск "Зенита" с платформы", - сказал Ю.Алексеев.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля «Зенит-3SL» не смог вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Intelsat 27 в рамках проекта «Морской старт» и упал в Тихий океан.

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, в рамках которого осуществляются запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.

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