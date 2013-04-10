«Укрзализныця» намерена снизить влияние своего производства на окружающую среду

«Укрзализныця», в состав которой входит шесть железных дорог, намерена снизить влияние своей производственной деятельности на окружающую среду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныци").

«На каждой дороге действуют измерительные лаборатории, с помощью которых осуществляется экологический контроль и мониторинг влияния производственной деятельности объектов "Укрзализныци" на окружающую среду», - сказано в сообщении пресс-службы.

«Укрзализныця» также отметила, что железные дороги приобрели щебнеочистительные машины, вакуумные очистители и кювето - нарезные машины.

По заказу «Укрзализныци» строятся отечественные пассажирские вагоны и дизель-поезда с замкнутой, экологически чистой системой сбора хозяйственно-бытовых стоков без их прямого выброса в окружающую среду.

Кроме того, ежегодно работники железных дорог участвуют в различных акциях по приведению в надлежащее санитарно-эстетическое состояние своих территорий, станций и пассажирских платформ.

"Только весной прошлого года, в рамках Всеукраинской акции по благоустройству «За чистую окружающую среду», работники железнодорожной отрасли убрали более 45 тыс. га территории, ликвидировали более 8 тыс. несанкционированных свалок, высадили 35,5 тыс. деревьев и 37,3 тыс. кустов", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» заявила, что в результате проведенных за последние 5 лет мероприятий по защите окружающей среды, объем вредных выбросов в атмосферу от деятельности железных дорог Украины сократился на 15-20%.

Кроме того, железнодорожная отрасль вносит в фонд охраны окружающей среды в среднем до 5% от общегосударственного объема таких вложений.

Необходимость уменьшения негативного влияния на окружающую среду прописана в законодательстве и Национальном плане действий по охране окружающей среды на 2011-2015 годы. В этой связи с 1 октября в 2012 года в «Укрзализныце» работает Управление экологической безопасности.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одеская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.