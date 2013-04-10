ОЖД просит милицию активнее пресекать вмешательство злоумышленников в работу железных дорог

Одесские железнодорожники обратились в правоохранительные органы с просьбой активнее пресекать незаконное вмешательство злоумышленников в деятельность железной дороги и хищения имущества, которые в последнее время становятся все более дерзкими.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги

В качестве примера пресс-служба приводит случай, когда 8 апреля 2013 года было похищено более 650 кг металлических изделий (накладок и стыковых болтов) на участке Знаменка - Пятихатки.

«Поразительно, что расхитители пренебрегают безопасностью и жизнью пассажиров, ведь это участок интенсивного движения пассажирских поездов», - отметила пресс-служба, уточнив, что монтеры на одном участке дважды с интервалом около часа обнаруживали отсутствие большого количества межрейковых накладок и стыковых болтов.

«Своевременное выявление похищенных элементов железнодорожных путей позволило оперативно закрыть движение поездов по данному участку и вовремя предупредить возможные страшные последствия», - добавила пресс-служба.

Одновременно пресс-служба ОЖД обратила особое внимание относительно разосланного 10 апреля сообщения сектора по связям с общественностью УМВД Украины на Одесской железной дороге, в котором речь идет о повреждении магистральных кабелей на участке Черноморская - Буялык.

«Сегодня, 10 апреля, был задержан злоумышленник, а сам инцидент незаконного вмешательства в работу железной дороги с повреждением кабелей имел место 18 марта 2013 на станции Черноморская», - уточнила пресс-служба.

По информации ОЖД, именно 18 марта злоумышленники повредили 14 кабелей устройств, с помощью которых осуществляется управление движением поездов.

В тот день было задержано движение преимущественно грузовых поездов. Задержка движения двух пассажирских поездов составляла лишь 20 мин.

«Благодаря слаженной работе сотрудников службы перевозок и службы сигнализации и связи Одесской железной дороги, которые вовремя обнаружили и устранили повреждение кабелей, удалось предотвратить страшную аварию», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля сектор по связям с общественностью Управления МВД на Одесской железной дороге сообщил, что в Одессе задержан злоумышленник, перерубивший 14 магистральных кабелей, обеспечивающих движение поездов.

По данным милиции, повреждение магистральных кабелей вызвало задержку движения 55-ти поездов на длительное время.