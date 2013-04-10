На ПЖД в 1-м квартале количество поврежденных грузовых вагонов уменьшилось почти на 10%

На Приднепровской железной дороге (ПЖД) в январе-марте 2013 года количество поврежденных грузовых вагонов уменьшилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 310.

Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.

Из них 304 вагона были повреждены на подъездных путях промышленных предприятий и портов, остальные 6 - на предприятиях «Укрзализныци».

Среди промышленных предприятий наибольшее количество грузовых вагонов было повреждено на «АрселорМиттал Кривой Рог» (147), «Интерпайп НТЗ», Днепровский меткомбинат (по 8), ДМЗ им. Петровского (6).

В Керченском морском торговом порту за указанный период повреждено 17 вагонов, в Бердянском – 10, Феодосийском порту - 6.

Основной причиной повреждений грузовых вагонов остаются нарушения требований ГОСТа, технических условий и правил технической эксплуатации вагонов при выполнении грузовых операций и маневровой работы.

В первом квартале 2013 года работники железной провели 463 проверки по вопросам сохранности парка грузовых вагонов, закрыли до устранения замечаний 22 стрелочных перевода, 21 подъездной путь, запретили работу 20 грейферных кранов и 8 вагоноопрокидывателей.

Денежные поступления за поврежденные вагоны в 1 квартале 2013 года составили около 1 млн 659 тыс. грн. Средняя себестоимость ремонта одного поврежденного вагона на ПЖД по сравнению с прошлым годом увеличилась более чем на 1 тыс. грн и составила 5 тыс. 39 грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году работники ПЖД выявили 1265 поврежденных вагонов - на 27 вагонов больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.