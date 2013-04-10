На ремонт столичных дорог нужно 245 млн грн, заявляет "Киевавтодор"

Коммунальной корпорации «Киевавтодор» требуется 109 млн грн на капитальный ремонт и 136 млн грн на текущий и средний ремонт дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Петр Береговой.

«Состоялась коллегия КГГА, где мы предложили дополнительно выделить эти средства на ремонт дорог», - сказал П.Береговой, отметив, что запрошенная сумма позволит "на 50% исправить ситуацию на дорогах".

По его словам, у "Киевавтодора" уже есть план капитального ремонта.

«В этом году мы планируем капитально отремонтировать улицу Васильковскую, частично Броварской проспект, а также дороги в Беличах, Жулянах и на ДВРЗ», - уточнил П.Береговой.

Гендиректор «Киевавтодора» напомнил, что по нормативу на текущий и средний ремонт дорог Киева требуются ассигнования в размере не менее 272 млн грн ежегодно.

При этом для капитального ремонта всех дорог в столице, по словам П.Берегового, требуется 20 млрд грн.

"Таких денег, к сожалению, в бюджете нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в столице с наступлением благоприятных погодных условий и температуры воздуха +10 градусов работы по ликвидации аварийно-опасной ямочности начнутся в ночное время. Работы по ликвидации ям на дорогах будут продолжаться до 20 апреля, после чего до ноября текущего года будут продолжаться работы по текущему (среднему и мелкому) ремонту.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма.

По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км дорог общей площадью покрытия проезжей части 26,2 млн кв. м.

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