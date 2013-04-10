Государственные порты в первом квартале получили 420 млн грн чистой прибыли

Государственные морские и речные порты Украины в январе-марте 2013 года получили суммарную чистую прибыль в размере 419,8 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

При этом пресс-служба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Грузооборот государственных портов за этот период, по данным Мининфраструктуры, составил 25,4 млн тонн, в частности, транзитных грузов - 7,1 млн тонн, экспортных – 15,5 млн тонн, импортных – 2,4 млн тонн. Сравнительных показателей министерство также не приводит.

В целом, по итогам работы предприятий морского и речного транспорта, входящих в сферу управления Мининфраструктуры, в первом квартале было получено более 1,9 млрд грн доходов, в том числе, доход морских торговых портов составил 1,5 млрд грн.

Министерство сообщает, что среднемесячная зарплата одного портового работника в первом квартале 2013 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 8,3% и составила 5,1 тыс. грн.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в 2012 году объем переработки грузов в портах Украины сократился на 0,6% до 160,6 млн тонн. При этом переработка экспортных грузов увеличилась по итогам прошлого года на 14,3%, а переработка импортных грузов упала на 14,5%, а транзитных – на 18,5%.