«Киевавтодор» планирует взять в лизинг дорожную технику на 100 млн грн

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует взять в лизинг недостающую дорожную технику для работы в зимних условиях на сумму 100 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевавтодора».

"Есть решение Киевсовета о выделении денег. Но для того, чтобы средства выделили, необходимо заложить их в план социально-культурного развития", - сообщил глава пресс-службы «Киевавтодор» Анатолий Галиновский.

В пресс-службе отметили, что в лизинг корпорация будет закупать в основном снегоуборочную технику.

"Для полноценной зимней работы не хватает 166 единиц снегоочистительной техники и 25 единиц машин для внесения реагентов", - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, по нормативу у "Киевавтодора" должно быть 445 единиц снегоочистительной техники, сейчас имеется лишь 98 единиц.

Задекларированное общее количество техники для зимнего содержания дорог у корпорации "Киевавтодор" составляет 350 единиц.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул считает необходимым предусмотреть в местных бюджетах средства на расширение парка коммунальной техники.

«Киевавтодору» для нормальной работы зимой необходимо по меньшей мере 105 снегоуборочных машин и порядка 60 солеразбрасывателей, кроме того, 50% парка корпорации требует обновления.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» в 2012 году отремонтировала 124,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, что составляет 8,9% от необходимого объёма. По данным «Киевавтодора», на балансе корпорации находится 1630 км дорог общей площадью покрытия проезжей части 26,2 млн кв. м.