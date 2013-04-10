Херсонский аэропорт открыт после реконструкции

В среду, 10 апреля, в пригороде Херсона - поселке Чернобаевка Белозерского района состоялось торжественное открытие аэропорта «Херсон» после реконструкции.

Как передает корреспондент УНИАН в открытии принял участие председатель Херсонской облгосадминстрации Николай Костяк, глава Херсонского облсовета Виктор Пелых, народный депутат (фракция Партии регионов), экс-мэр Херсона Владимир Сальдо, другие областные чиновники, представители общественности, пресса.

На территории аэропорта уже восстановлено водоснабжение, канализация, резервный кабель, соединяющий аэропорт и город, завершены все отделочные работы в аэровокзальном помещении.

В здании аэропорта проведен косметический ремонт, оборудован и оснащен новой техникой таможенный пункт и система выдачи ручной клади пассажиров.

По словам губернатора, руководство аэропорта ведет переговоры с авиакомпанией "ЮТэйр" об организации регулярных рейсов из Херсона в Киев.

"Стоимость такого перелета будет сопоставим с ценами на проезд из Херсона в Киев в вагоне класса СВ (420-480 грн - УНИАН). То есть, полет в Киев будет стоить 500-600 грн в один конец. Думаю, найдется много желающих быстро и с комфортом попасть в столицу", - сообщил Н. Костяк.

Кроме того, областная власть ожидает спроса на перелеты, кроме киевского направления, в сторону Львова, Одессы, Симферополя и других городов-миллионников, а также в Россию (Москва) и Турцию. Рассматриваются варианты организации филиалов аэропорта в Скадовске и Геническе для восстановления внутриобластного авиасообщения.

Н.Костяк подчеркнул, что основным инвестором реконструкции здания комплекса аэропорта выступил Херсонский областной совет, который выделил с 2011 года несколько траншей финансовой поддержки в общем объеме до 9 млн грн эксплуатанту аэропорта - КП "Херсонские авиалинии".

Председатель Херсонского облсовета Виктор Пелых отметил, что для проведения окончательных расчетов с подрядными организациями, которые проводили реконструкцию аэропорта и устанавливали там специализированное оборудование на апрельской сессии облсовета указанному КП будет выделено еще до 3,5 млн грн.

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, взлетно-посадочная полоса способна обеспечить прием и отправку воздушных судов класса ТУ-154 и более легких воздушных судов для осуществления грузо-пассажирских авиаперевозок. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса рассчитана под прием воздушных судов весом до 60 тонн.

4 октября 2012 года Херсонский областной совет своим решением передал КП «Херсонские авиалинии» целостный имущественный комплекс аэропорта «Херсон».

20 февраля 2013 года на сессии областного совета принята Программа восстановления авиационной деятельности и развития аэропорта «Херсон» на 2013-2015 годы.

В феврале 2013 года аэропорт получил свидетельство о регистрации, то есть он был внесен в Государственный реестр гражданских аэродромов Украины.

В марте 2013 года аэропорт «Херсон» получил разрешение от Госавиаслужбы на эксплуатацию навигационной системы, которая успешно была протестирована в конце февраля и предназначена для приема самолетов при неблагоприятных погодных условиях.