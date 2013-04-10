Телеканал «Интер» в 2012 году увеличил чистый убыток на 30% - до 179,3 млн грн

Телеканал "Интер" в 2012 году увеличил чистый убыток на 30,2% по сравнению с 2011 годом - до 179,25 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, общее количество активов предприятия в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 9% - до 653,47 млн грн с 692,85 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля компания K.H. Media Limited, принадлежащая Валерию Хорошковскому, заключила соглашение о продаже 100% акций компании Inter Media Group Limited, исходя из оценочной стоимости 2,5 млрд долл.

Inter Media Group Limited представляет телеканалы «Интер», НТН, К 1, «Мега», «Энтер-фильм», К2, «Пиксель» и MTV. Покупателем группы выступила компания GDF Media Limited, которая принадлежит Дмитрию Фирташу. Телеканал «Интер» подтвердил, что его купила компания GDF Media Limited. 15 февраля Антимонопольный комитет Украины дал разрешение на эту покупку.

15 февраля управляющий директор группы компаний Group DF, объединяющей активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, Борис Краснянский возглавил наблюдательный совет телеканала «Интер».