ИнАУ просит Азарова не допустить повышения тарифов на Интернет

Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) просит премьер-министра Николая Азарова не допустить роста стоимости услуг доступа к сети Интернет для всех пользователей на 3,5% в связи с созданием Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг, так как это может привести к замедлению развития показателей Интернета в стране.

Об этом говорится открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), направленном премьер-министру Николаю Азарову, которое предоставлено УНИАН.

В тексте письма отмечается, что данное повышение тарифов определяется реализацией проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с созданием Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг», одобренного решением № 577 от 8 ноября 2012 г. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно проекту Закона, ФТУ создается в составе специального фонда Государственного бюджета Украины, средства Фонда формируются за счет поступлений от сбора в виде целевой надбавки к тарифам на телекоммуникационные услуги в размере 3,5% к тарифам. При этом законопроектом предлагается снизить с 7,5% до 4% уровень ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование от услуг мобильной связи.

В письме отмечается, предложенный сбор фактически станет новым налогом для всех граждан Украины, включая уязвимые категории.

По данным ИнАУ, НКРСИ в поддержку идеи внедрения в Украине Фонда универсальных услуг детально рассмотрела необходимые капитальные расходы на создание и функционирование системы широкополосного доступа. Но данное исследование не содержит ни перечень населенных пунктов, которые нуждаются в доступе к общедоступным услугам, ни определение нужных для этого финансовых ресурсов, ни необходимое экономическое обоснование.

При таких обстоятельствах, как считают в ИнАУ, «достаточно сомнительной выглядит аргументация относительно необходимости создания фонда размером свыше 1,5 млрд грн на год для финансирования потребностей, которые пока еще не установлены», кроме того, такая «неопределенность и непрозрачность создает основания для финансовых злоупотреблений при использовании значительных средств фонда».

Авторы письма просят Н.Азарова «вмешаться в ситуацию и не допустить повышения стоимости услуг доступа к сети Интернет для широких слоев населения и создания за счет интернет-потребителей неподконтрольных обществу финансовых фондов».

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ), профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на практическую реализацию проектов, которые содействуют развитию украинского сегмента глобальной сети Интернет, защиту интересов своих членов, проведению экспертно аналитической работе по анализу, разработке и корректировке законодательной и нормативной базы Украины и др.