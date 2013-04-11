Объединенные Арабские Эмираты официально запретили Skype

В Объединенных Арабских Эмиратах официально запретили сервис Skype, позволяющий пользователям совершать бесплатные аудио- и видеозвонки в интернете. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Al Arabiya.

По данным телеканала, ни один из провайдеров в стране не предоставил заявку о том, чтобы снять запрет.

«Skype заблокирован, и так будет продолжаться, пока провайдеры не получат лицензию от регулятора», - цитирует Al Arabiya местную газету.

Между тем, как отмечает телеканал, в 2010 году власти ОАЭ объявили, что операторы могут предоставлять свои услуги без каких-либо запросов.

Кроме ОАЭ, Skype с января 2011 года запрещен в Китае. Также попытки запрета предпринимались в России, Беларуси и Германии.

Как сообщал УНИАН, Франция потребовала от Skype получить лицензию телекоммуникационного оператора, который должен открывать спецслужбам доступ к голосовому и sms-трафику. Расследованием работы сервиса занялась прокуратора Парижа.