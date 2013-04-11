PKP PLK направит более 30 млн долл. на улучшение сообщения между Варшавой и Вроцлавом

Варшава. Польская государственная компания PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, управляющая всей железнодорожной инфраструктурой в стране, намерена инвестировать 31,3 млн долл. в модернизацию путей от Варшавы до Вроцлава, что дасть возможность сократить время поездки между этими городами до менее 4 часов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Модернизация будет включать замену более 31 км путей, ремонт почти 25 железнодорожных переездов, 28 стрелочных переездов и ремонт 24 других инженерных сооружений", - отметили в компании.

Контракт на выполнение этих работ подписан с консорциумом компаний PRKі I S.A. и INFRAKOL s.c. Основные работы планируется завершить к концу текущего года, а весь проект – к середине 2014 года.

Gazeta Wroclawska отмечает, что сейчас с польской столицы до расположенного на юго-западе страны Вроцлава быстрее всего можно доехать через Познань - за 5,5 часа.

По данным газеты, власти Вроцлава лоббируют проект нового сообщения через Лодзь, что позволило бы сократить поездку с Варшавы даже до 2,5 часа, если будет построен примерно 50-киллометровый участок новых путей и реализован ряд других проектов по модернизации существующих путей.

Cправка УНИАН. Компания PKP PLK, которая входит в государственный холдинг РКР, отвечает за содержание и реконструкцию железнодорожных путей, а также разрабатывает расписание поездов и регулирует их маршруты.

Компания является самой убыточной из всех входящих в холдинг из-за значительной задолженности перед ней ряда компаний, эксплуатирующих железнодорожную сеть.

В 2011 году PKP PLK увеличила чистый убыток до 190 млн долл. в сравнении со 140 млн долл. годом ранее и 110 млн долл. в 2009 году.