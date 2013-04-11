Военизированная охрана УЗ в 1-м квартале раскрыла и предупредила 310 краж грузов

Военизированная охрана Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») за январь-март 2013 года раскрыла и предупредила 310 краж грузов и материальных ценностей на общую сумму 434,3 тыс. грн., сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, треть всех краж и случаев их предупреждения (всего 110 случаев) зафиксированы на Приднепровской железной дороге.

«Работники военизированной охраны регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия на объектах железных дорог с целью предупредить нарушения. При этом особое внимание уделяется сохранности грузов», - подчеркнули в пресс-центре ведомства.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев прошлого года военизированная охрана железных дорог Украины раскрыла и предупредила 1249 случаев краж на сумму 1,98 млн грн.