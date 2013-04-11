«Укрзализныця» провела модернизацию путей, что позволит увеличить скорость движения поездов в 1,5-2 раза

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины в первом квартале 2013 года перевыполнила план по модернизации железнодорожных путей на 230%, сообщил УНИАН пресс-центр «Укрзализныци».

Пресс-центр также сообщает, что план по капитальному ремонту перевыполнен на 132%, по среднему ремонту на 173%, по комплексно-оздоровительному ремонту - на 101%. «Укрзализныця» также сообщает о ремонте в первом квартале 33 стрелочных переводов, что на 220% превысило плановое задание.

Наибольшие объемы работ, говорится в сообщении, выполнены на Приднепровской и Одесской железных дорогах. В частности, работники Приднепровской железной дороги модернизировали 11,5 км путей, а Одесской - 12 км.

«Работы по модернизации железнодорожных путей позволят пассажирским и грузовым поездам двигаться с большей скоростью и повысит уровень безопасности движения. В результате чего, скорость движения увеличится с 60 до 80 км /ч для грузовых и до 120 км/ч для пассажирских поездов», - сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, железные дороги планируют в 2013 году провести модернизацию 229,6 км пути, капитально отремонтировать - 439,4 км пути.

По итогам 2012 года железные дороги произвели капитальный ремонт 735,9 км путей и провели модернизацию 480,6 км путей. Также проведен средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.