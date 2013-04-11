МАУ расширила возможности онлайн-регистрации пассажиров международных и внутренних рейсов

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с началом летнего сезона расширяет возможности онлайн-регистрации для пассажиров, вылетающих собственными рейсами МАУ из Баку, Еревана, Санкт-Петербурга, Праги, Екатеринбурга, Калининграда, Москвы («Шереметьево»), а также для пассажиров, вылетающих из Днепропетровска, Донецка и Одессы новыми прямыми международными рейсами авиакомпании в Тель-Авив и из Харькова – в Киев.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Пассажиру МАУ, желающему самостоятельно зарегистрироваться на рейс, необходимо посетить сайт авиакомпании (www.flyUIA.com), идентифицировать себя по фамилии и коду бронирования либо по номеру электронного билета. После прохождения процедуры удаленной регистрации на рейс пассажир получает на указанный им электронный адрес посадочный талон, содержащий специальный штрих-код, и распечатывает этот талон на принтере. Такой документ является эквивалентом обычного посадочного талона, выдаваемого на стойке регистрации в аэропорту», - разъяснили в авиакомпании.

В МАУ сообщили, что онлайн-регистрация открывается за 23 часа до вылета согласно расписанию и заканчивается за 2 часа до вылета. При этом услуга позволяет самостоятельно зарегистрировать группу до 9 пассажиров с единым бронированием.

В авиакомпании также обратили внимание, что онлайн-регистрация доступна для всех пассажиров, кроме детей до 12 лет, путешествующих без сопровождения взрослых, пассажиров с особыми потребностями, а также пассажиров, путешествующих в составе группы более 10 человек. Пассажирам, путешествующим с младенцами до двух лет, не занимающими отдельного места, онлайн-регистрация также будет недоступна.

Вместе с тем, пассажиры, которые не попадают в вышеуказанные категории и путешествуют с багажом, смогут зарегистрироваться на рейс в режиме онлайн и по прибытии в аэропорт сдать багаж на специальной стойке регистрации багажа – baggage drop point. Экономия времени при этом составляет от 15 до 30 минут. Прием багажа заканчивается за 40 минут до вылета рейса по расписанию, пояснили в МАУ.

«Внедрив услугу онлайн-регистрации, мы предоставили нашим пассажирам возможность значительно сократить время пребывания в аэропорту вылета и избежать длительного ожидания. Зарегистрировавшись через Интернет и имея в кармане самостоятельно распечатанный посадочный талон, пассажир может сразу же направляться на контроль на авиационную безопасность, паспортный и таможенный контроль и, соответственно, посадку в самолет, минуя длинные очереди в аэропорту, – цитирует пресс-служба МАУ директора по информационным технологиям Владимира Тепикина.

«Авиакомпания МАУ планирует и в дальнейшем развивать возможности онлайн-регистрации, внедрив систему уведомления пассажиров об открытии регистрации на их рейс по электронной почте. Следующий этап – регистрация на рейс по мобильному телефону и получение посадочного талона на это мобильное устройство», – сообщил В.Тепикин.

В авиакомпании также напомнили, что на данный момент услуга онлайн-регистрации доступна для пассажиров всех рейсов МАУ по вылету из Киева, а также других пунктов маршрутной сети авиакомпании: Алматы, Амстердам, Астана, Берлин, Брюссель, Вена, Днепропетровск, Донецк, Женева, Лондон, Лиссабон, Львов, Милан, Москва (Домодедово), Одесса, Рим, Симферополь, Тбилиси, Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737, 2 самолетов Embraer-190, 3 самолетов Ан-148. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».