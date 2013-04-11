Аэропорт «Киев» в первом квартале увеличил пассажиропоток втрое

Международный аэропорт «Киев» за январь-март 2013 года увеличил пассажиропоток в 3 раза – до 311,2 тыс. человек с 108 тыс. за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, общее число рейсов за первый квартал текущего года увеличилось более чем в 2 раза – до 7,5 тыс. с 3,4 тыс. в январе-марте 2012 года.

По данным аэропорта, наиболее популярными внутренними маршрутами остаются рейсы в Донецк, Симферополь и Одессу. Самые популярные зарубежные направления - Москва, Будапешт и Дортмунд.

В пресс-службе аэропорта напомнили, что с 2013 года в Украине начала работу греческая авиакомпания Aegean Airlines, обслуживающая рейсы Киев-Ларнака и Киев-Афины. В процессе подписания находятся еще несколько договоров о сотрудничестве с авиаперевозчиками Европы, в частности из Чехии.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в январе-феврале 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года — до 199,071 тыс. пассажиров.

В 2012 году аэропорт обслужил 861,9 тыс. пассажиров - на 83,5% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.

Пропускная способность терминала - до 500 пассажиров в час на вылет. В перспективе планируется расширение терминала с увеличением пропускной способности до 1500 человек в час.