Янукович назвал перегрузочный комплекс «Эвери» в Николаеве "образцом бизнеса" в морской логистике

Во время рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Виктор Янукович ознакомился с работой морского перегрузочного комплекса ООО «Эвери».

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

О деятельности предприятия главе государства рассказал генеральный директор группы компаний «Орексим» Сергей Присяжнюк. Президент осмотрел информационные стенды и пообщался с работниками компании.

В.Янукович отметил, что предприятие является образцом современного и конкурентоспособного бизнеса, который работает в сфере морской логистики. Благодаря таким предприятиям «строится наша страна», подчеркнул Президент. Он также добавил, что задачей власти является создание такой страны, как это предприятие - современной и модерной.

Справка УНИАН. Группа компаний OREXIM существует с 2004 года. Основная деятельность группы компаний – экспортные поставки сельхозпродукции причерноморского происхождения на международные рынки, а также оказание услуг по хранению и перевалке в морском и речном порту г. Николаев.

ООО «Эвери» создано в 2006 году. На сегодняшний день компания занимает одну из ведущих позиций на украинском рынке по перегрузке мелассы свекольной (побочная продукция свеклосахарного производства) и масла растительного. Компания «Эвери» осуществляет перегрузку до 37% произведенной в Украине мелассы. Компания также занимается экспортом, продажей на внутреннем рынке растительных масел, масличных и зерновых культур, предоставлением транспортно-экспедиционного обслуживания железнодорожным и автомобильным транспортом.

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