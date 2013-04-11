Коммунальный транспорт Киева до конца года переведут на единый электронный билет

Киевская городская госадминистрация планирует, что единый электронный билет в коммунальном транспорте столицы будет введен до конца этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом сказал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко.

Он проинформировал, что определен победитель конкурса по привлечение инвестора к проекту «Электронный билет», им признано ООО «Альфа-пей терминал».

По словам Р.Крамаренко, инвестор должен создать единую общегородскую автоматизированную систему для оплаты проезда и учета пассажиров в наземном и подземном городском пассажирском транспорте. В частности, адаптировать к электронному билету 650 турникетов в метрополитене, 232 терминала по продаже одноразовых билетов и установить 300 терминалов для пополнения карточек. А в наземном транспорте – установить 4,5 тыс. валидаторов, 700 POS-терминалов и 300 терминалов продажи карточек.

«Срок действия инвестиционного договора составляет 10 лет. В соответствии с условиями договора первый этап введения электронного билета должен быть завершен до конца 2013 года, а второй – в первой половине 2014 года. Победитель конкурса инвестирует в проект 120 миллионов гривен и платит 3 миллиона гривен в городской бюджет на развитие инфраструктуры.

Инвестор будет получать незначительный процент от собранной выручки в городском пассажирском транспорте города Киева после введения автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиров», - прокомментировал Р.Крамаренко.

Он отметил, что после внедрения этого проекта, объем собранной выручки может возрасти на треть.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, в городах Западной Европы, таких как Лондон, Берлин, Барселона, потери при сборе выручки составляют 2-3%, Восточной Европы – в Праге, Варшаве, Братиславе –3-7%. При этом в Киеве эти потери составляют 25-30% из-за использования бумажных билетов, человеческого фактора и отсутствия автоматического учета льготников. Электронный билет позволяет контролировать финансовые потоки на всех этапах – выпуск билета, время, когда его приобрели, и время, когда его использовали. Это позволит осуществить системный анализ пассажиропотока и оптимизировать парк перевозчиков, отмечают в КГГА.