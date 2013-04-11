ЛЖД готовит к летним перевозкам 664 пассажирских вагона

Львовская железная дорога (ЛЖД) планирует подготовить к летнему сезону 2013 года 664 вагона для перевозки пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныци»

При этом, как сообщает пресс-служба, в составе 22 сформированных Львовской железной дорогой пассажирских поездов в летний период будут курсировать 590 вагонов, включая 217 вагонов с системами кондиционирования воздуха. Остальные вагоны будут находиться в резерве.

ЛЖД также планирует закупить более 58 тысяч комплектов постельного белья для плацкартных и купейных вагонов и более 1800 комплектов постельного белья для вагонов СВ.

Справка УНИАН. Парк пассажирских вагонов на Львовской железной дороге сокращается из-за старения подвижного состава и отсутствие закупок новых вагонов. На 1 апреля общее число пассажирских вагонов на этой магистрали сократилось до 1042 единиц с 1070 на 1 ноября 2012 года.