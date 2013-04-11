Бугско-Днепровско-лиманский канал реконструируют

Кабинет министров Украины намерен реконструировать Бугско-Днепровско-лиманский канал для повышения его пропускной способности и загрузки крупнотоннажных судов дедвейтом 50 тыс. тонн (хендимакс) и 70 тыс. тонн (панамакс), сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра Александра Вилкула.

«Это – инфраструктурный проект общегосударственного значения», - цитирует пресс-служба А.Вилкула.

При этом он подчеркнул, что реализация такого проекта была бы невозможной без обновления и развития портовой отрасли и флота – в том числе, использования специализированных судов для проведения работ по углублению дна. С этой целью Украина в 2012-2013 годах уже закупила 6 судов, включая буксиры, катера и одно судно для ведения работ по углублению дна, благодаря которому, по словам А.Вилкула, затраты на проведение работ в судоходных каналах сократятся в среднем на 35%.

Вместе с тем, вице-премьер подчеркнул, что развитие судоходных каналов и акваторий портов требует значительных инвестиций, в том числе частных. Их притоку, по мнению А.Вилкула, должен способствовать принятый закон о морских портах и общая модернизация портовой отрасли, существенной составляющей которой является развитие наземного транспорта.

«Модернизация портов и обновление флота создает новые качественные рабочие места, является основой для роста заработных плат работников портов и повышает логический потенциал Украины. По прогнозам экспертов, до 2027 года объем грузооборота через украинские порты может быть увеличен до 210 млн тонн с нынешних 160 млн тонн», - цитирует пресс-служба А.Вилкула.

Как сообщал УНИАН, проект Стратегии развития морских портов Украины предусматривает, что морские торговые порты Украины до 2038 года могут увеличить пропускную способность до 250 млн тонн, а перевалку грузов - до 210 млн тонн.

Справка УНИАН. 18 государственных морских портов Украины по итогам 2012 года переработали 109 млн тонн грузов, в том числе 33,5 млн тонн транзитных.

С учетом перевалки грузов частными портами грузоперевалка морских торговых портов Украины в 2012 году составила 154 млн тонн.