Японские производители отзывают 3,4 млн авто из-за проблем с подушкой безопасности

Японские автомобильные компании Toyota, Honda, Nissan и Mazda отзывают 3,4 млн своих авто в связи с выявленным дефектом подушек безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Тойохиро Хисикава - пресс-секретаря компании "Takata Corp", которая является поставщиком дефектных подушек.

Таким образом, Toyota Motor Corp отзовет около 1,73 млн своих автомобилей, Honda Motor Co - около 1,14 млн автомобилей, Nissan Motor Co - 480 тыс. автомобилей, Mazda Motor Corp - 45,5 тыс. автомобилей.

"Поскольку некоторые подушки могут не сработать вовремя, фирма заменит неисправный механизм нагнетания воздуха", - говорится в сообщении.

При этом количество автомобилей, которые будут отозваны в Украине, не указано.

По мнению генерального директора Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олега Назаренко, ситуация с отзывом автомобилей в целом благоприятна для украинских покупателей этих марок.

"Во всем мире это уже определенная "брендовость" и имидж компании. Так как, отзывая свою продукцию и неся дополнительные расходы, компания показывает, насколько она заботится о своих покупателях", - отметил О.Назаренко.

К тому же, по его словам, в случае отзыва автомобиля и устранения неисправности проводится его полная бесплатная диагностика.

"В данном случае всем покупателям официальных автомобилей приходит уведомление прибыть на СТО в определенное время, где устраняют возможные неполадки", - пояснил гендиректор ВААИД.

В то же время он отметил, что теоретически «могут страдать» покупатели «серых» автомобилей, которых в Украине пока что не так уж много.

"Например, компания Toyota выделяет определенное количество запчастей для официально проданных на территории Украины автомобилей, соответственно "серые" автомобили в ее базе не числятся, поэтому произвести замену детали маловероятно", - объяснил О.Назаренко.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.