Российские космонавты в будущем будут не приземляться, а приводняться

Российские космонавты, скорее всего, со временем будут после полетов в космос садиться не на землю, а на воду, заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения строящегося космодрома "Восточный" в Амурской области.

Он отметил, что при выборе места для нового космодрома были тщательно изучены все аспекты вопроса, в том числе и транспортная составляющая, передает РИА "Новости".

"Здесь есть дорога, есть железная дорога, здесь достаточно много свободного места, ну и с точки зрения приземления будущих космонавтов здесь тоже достаточно удобно. Правда, это, скорее всего, будет - специалисты говорят - будет смещаться в океан, и космонавты наши будут не приземляться, а приводняться", - сказал Путин во время сеанса видеосвязи с космонавтами Международной космической станции - россиянами Павлом Виноградовым и Александром Мисуркиным, а также астронавтом НАСА Кристофером Кэссиди.

Президент выразил надежду, что новая площадка значительно поможет развитию российской космонавтики. "Надеюсь, что вам удастся еще воспользоваться той площадкой", - сказал Путин космонавтам МКС.

В свою очередь, российские космонавты поздравили всех, кто работает в ракетно-космической отрасли. "Рассчитываем на вашу поддержку в реализации не только этого нового космодрома, но и в создании нового пилотируемого корабля. Потому что уже стоит луноход, нас ждет и очень уже соскучился", - отметил один из них. Путин отметил, что запуск такого корабля будет возможет именно с космодрома "Восточный".

"Здесь планируются пуски тяжелых и сверхтяжелых ракет", - сообщил он. "Именно на это в значительной степени и будет нацелена деятельность этого космодрома в будущем. Это касается дальнего космоса, исследований Луны, Марса, других объектов. Именно отсюда мы и планируем как раз это и делать", - сказал глава государства. "Здесь будет и научный центр. Я думаю, что мы должны будем в известной степени перевести сюда сборку, потому что это крупногабаритные грузы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года власти Казахстана утвердили проект сотрудничества космодрома Байконур с российской стороной на 2013 год. Согласно документу, количество стартов ракеты-носителя «Протон-М» сокращается с 14 до 12. Кроме того, как говорится в документе, «старты космических аппаратов, предусматривающие использование нового района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа «Союз», могут осуществляться только после подписания и вступления в силу соответствующего международного договора».

В январе 2013 года газета «Известия» сообщила, что МИД РФ предъявил ультиматум Казахстану в ответ на ограничение запусков ракет с космодрома Байконур. В частности, в случае если власти Казахстана не пересмотрят свое решение, Россия грозит прекратить сотрудничество по всем совместным проектам в области запуска космических аппаратов.

Как указано в документе, который МИД РФ направило Казахстану, в ответ на эти меры Россия должна будет пересмотреть имеющиеся договоренности о сотрудничестве по совместным проектам, в том числе по программе «Днепр», проекту «Байтерек» и некоторым другим. По мнению МИДа, власти Казахстана, накладывая ограничения на запуск российских ракет, стремятся «обойти условия аренды комплекса Байконур».

Позже Россия и Казахстан создали межправительственную комиссию на уровне вице-премьер-министров для урегулирования ситуации по космодрому Байконур.

Байконур - первый и крупнейший в мире космодром, расположен на территории Казахстана. Занимает площадь 6717 кв. км. Город Байконур и космодром Байконур вместе образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года. В 2012 году с космодрома была запущена 21 ракета-носитель. Байконур сохранил лидирующее место в мире по числу пусков, на втором месте - космодром «Мыс Канаверал» (США) с 10 пусками за год.