"Укрзализныця" планирует в этом году отремонтировать 1778 км путей

Главное управление путевого хозяйства «Укрзализныци» планирует в 2013 году обновить всеми видами ремонта 1778 км путей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, к летнему сезону железнодорожники планируют отремонтировать 308 км путей.

Согласно сообщению, железнодорожники модернизируют 120 км путей, проведут капитальный ремонт 138 км и средний ремонт - 150 км путей, а также планируют заменить 235 комплектов стрелочных переводов, модернизировать 196 и отремонтировать 556 стрелочных переводов.

"Ремонт путей осуществляется согласно программе развития транспортных коридоров и скоростного движения в Украине. Оздоровление железнодорожного пути позволит не только улучшить эстетический вид пути, но и повысить скорость движения на отремонтированных участках до максимально возможной при существующем техническом оснащении. К тому же это позволит повысить безопасность движения, плавность хода поездов, а также будет способствовать повышению интенсивности пропуска поездов", - сообщает пресс-служба.

Как сообщили в ведомстве, в течение апреля-мая текущего года будут выполнены работы на Приднепровской железной дороге (на перегонах Урожайная - Краснопартизанская, Кучугум - Конкретовка), Донецкой (Демурино - Межевая), Одесской (Мироновка - Пятихатки, Каменка - Косари, Счастливая - Зеленая) и Южной железной дороге (Новая Бавария - Люботин).

«Укрзализныця» призывает граждан внимательно следить за объявлениями на вокзалах и предварительно планировать свои поездки, поскольку в связи с выполнением путевых работ в графике движения пригородных поездов возможны изменения. Путевые работы пройдут без влияния на движение пассажирских поездов", - информирует пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины в первом квартале 2013 года выполнила план по модернизации железнодорожных путей на 230%.

В частности, план по капитальному ремонту перевыполнен на 132%, по среднему ремонту на 173%, по комплексно-оздоровительному ремонту - на 101%.

По итогам 2012 года железные дороги произвели капитальный ремонт 735,9 км путей и провели модернизацию 480,6 км путей. Также проведен средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одеская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.