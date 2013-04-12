С 15 апреля заработают изменения в Правилах дорожного движения

14:16, 12 апреля 2013
Транспорт/Связь
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Правозащитник, автор книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев акцентирует внимание водителей на некоторых изменениях Правил дорожного движения (ПДД), вступающих в силу в Украине 15 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, отдельные особенности новых ПДД В.Караваев назвал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Первый момент, по его словам, это – запрет стоянки на газонах. В то же время, отметил В.Караваев, остановка на газонах пока еще не запрещена, и «здесь пока логики нет». Относительно терминологии он уточнил, что правила четко говорят: там, где есть трава – это газон, если травы нет – это не газон.

Второй момент, с которым как с неожиданностью могут столкнуться многие водители, - появления нового важного дорожного знака, невыполнение требований которого чревато превышением скоростного режима. Это знак, обозначающий начало плотной застройки.

По словам В.Караваева, большинство водителей, двигаясь по трассе со скоростью 90-110 км в час, привыкли ориентироваться на знаки с указанием названий населенных пунктов на синем фоне. «Отныне, если за таким знаком будет стоять знак, обозначающий начало плотной застройки, водитель должен будет сбрасывать скорость до 60 км в час», - подчеркнул он, добавив, что данный знак и его требования оговорены в ПДД.

В то же время, по мнению В.Караваева, данное требование надо было более четко прописать в Разделе 12 ПДД, поскольку не все водители будут обращать на это внимание.

В этой связи эксперт также отметил, что если учитывать количество населенных пунктов в Украине, а также то, что знаки должны еще и дублироваться с левой стороны, то для того, чтобы правило этого знака стало действовать, их надо изготовить не менее 100 тысяч. «Я не знаю - насколько реально с 15 апреля эти знаки появятся на дорогах?», - сказал В.Караваев.

Также напомнив, что за пределами населенного пункта в светлое время суток транспортные средства теперь будут обязаны двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар в период с 1 октября по 1 мая, эксперт подчеркнул, что в городе фары необходимо будет включать сразу с заходом солнца.

«Я не думаю, что инспектор будет гоняться за каждым водителем, который одновременно с заходом солнца не включил фары, но я просто обязан предупредить: если произойдет ДТП и в этот момент после захода солнца у водителя не были включены фары, то это будет отягчающее вину обстоятельство», - подчеркнул В.Караваев.

В то же время он считает изменения, внесенные в ПДД, «абсолютно нормальными», действительно направленными на обеспечение безопасности дорожного движения, и большинство новых пунктов соответствует требованиям международного законодательства.

Единственный пункт, который, по словам эксперта, и в прошлом году нигде не нашел своего отражения, и в этом году «пока не слышно никаких инициатив», касается того, что водитель не должен быть привлечен к административной ответственности, если нарушение ПДД произошло в следствие того, что дорожные знаки или дорожная разметка не соответствуют требованиям национальных стандартов. «Пока что этот пункт еще не реализован», - констатировал В.Караваев.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля в Украине вступают в силу изменения к действующим Правилам дорожного движения. Это, прежде всего, усиление требований к применению технических средств регулировки дорожного движения, внедрение европейских образцов дорожных знаков и дорожной разметки, а также введение новых терминов, таких как газон, островок безопасности, дневные ходовые огни, маневрирование, регулировщик, усовершенствованное покрытие. Изменениями также закреплен приоритет дорожных знаков перед дорожной разметкой.

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