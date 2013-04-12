Апелляционный суд подтвердил право МАУ на контрольный пакет "Свисспорт Украина"

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, подтвердившего законность владения крупнейшей авиакомпанией страны "Международные авиалинии Украины" доли в размере 70,6% в компании по наземному обслуживанию в аэропортах "Свисспорт Украина", сообщила УНИАН пресс-служба МАУ.

Ранее этот пакет принадлежал швейцарской компании Swissport International.

Это судебное решение позволяет МАУ получить полный контроль над "Свисспорт Украина".

Спор по вопросу владения контролем над компанией "Свисспорт Украина" продолжается уже несколько лет.

По информации пресс-службы МАУ, еще в 2006 году Swissport International приобрела у «Международных авиалиний Украины» «по мизерной цене» долю в компании «Интеравиа», которая в дальнейшем была переименована в компанию «Свисспорт Украина».

"Авиакомпания МАУ согласилась на такие условия сделки в надежде приобрести надежного, порядочного и профессионального партнера и в дальнейшем получать коммерческую выгоду от распределения дивидендов", - пояснили в пресс-службе.

Одновременно со сделкой купли-продажи МАУ был навязан на невыгодных условиях договор на 3 года, согласно которому авиакомпания вынуждена была оплачивать компании «Свисспорт Украина» услуги наземного обслуживания по цене, значительно превышавшей рыночную. Ожидания на поступления дохода от выплаты дивидендов также не оправдались.

После приватизации авиакомпании МАУ в апреле 2011 года между МАУ и Swissport International неоднократно проводились переговоры с участием акционеров авиакомпании "с целью достичь договоренности о взаимовыгодных условиях партнерства, соответствующих законам рынка".

"Все предложения МАУ были отклонены и 6 марта 2012 года на собрании акционеров, инициированном компанией Swissport International, в нарушение условий договора между участниками, исключительно голосами представителей Swissport International было принято решение о «размытии» доли МАУ в компании «Свисспорт Украина»", - говорится в пресс-релизе МАУ.

В качестве защитной меры авиакомпания МАУ в июне 2012 года обратилась в суд, который в результате принял решение в пользу украинского авиаперевозчика.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737, 2 самолетов Embraer-190, 3 самолетов Ан-148. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь».