"Укрзализныця" в 2012 году потратила на ремонт и модернизацию пригородных поездов 579 млн грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по итогам 2012 года потратила на плановый ремонт и модернизацию парка поездов для пригородных перевозок 579 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

При этом в пресс-службе отметили, что этих средств катастрофически не хватает для содержания в надлежащем состоянии моторвагонного парка и внедрения новых технических решений для улучшения обслуживания пассажиров.

Основной проблемой поездов пригородного хозяйства «Укрзализныци» в пресс-службе называют изношенность подвижного состава, которая напрямую связана с недостаточным финансированием сектора пригородных перевозок.

Также сообщается, что в настоящее время с превышением указанного производителями нормативного срока службы эксплуатируется 56,9% электропоездов и 89,6% дизель-поездов. В целом состояние моторвагонного подвижного состава, основное количество которого разрабатывалась и поставлялось в 1960-1970 годах, подошло к критической черте и в ближайшее время должно быть списано.

При этом в пресс-службе отметили, что износ пригородного подвижного состава железных дорог Украины составляет по электропоездам 82,29%, по дизельным поездам - 92,66%.

Вместе с тем, в первом квартале текущего года с целью улучшения санитарно-технического состояния, восстановления правильной работы узлов и агрегатов было выполнено 1809 текущих ремонтов секций электропоездов и 133 ремонта дизельных поездов. Капитально, в условиях завода, с продлением срока службы отремонтировано 5 секций электропоездов. Таким образом, предприятия хозяйства пригородных пассажирских перевозок железных дорог Украины выполнили план по ремонту моторвагонного подвижного состава.

В пресс-службе отметили, что в целом на железных дорогах Украины требуют проведения капитального ремонта 357 секций электропоездов и 107 единиц дизель-поездов.

"Обновление пригородного пассажирского подвижного состава должно происходить при совместном финансировании местными бюджетами и железными дорогами Украины", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пассажирских железнодорожных перевозок за 2008-2012 годы составили 29,1 млрд грн, в том числе в дальнем сообщении - 15,1 млрд грн, в пригородном - 14 млрд грн.

Всего с 2008 года за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении железные дороги Украины из государственного и местных бюджетов недополучили 1,7 млрд грн.

Проект плана капитальных инвестиций на 2013 год, который «Укрзализныця» подала на рассмотрение Министерства инфраструктуры, предусматривает выделение в 2013 году 2,7 млрд грн государственного финансирования на обновление парка пассажирского подвижного состава.

Из-за систематического невыделения средств на обновление пассажирского подвижного состава «Укрзализныця» прогнозирует сокращение возможностей железной дороги по перевозке пассажиров в течение ближайших пяти лет в 1,5 раза - с 60,5 млн до 40 млн пассажиров.