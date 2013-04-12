Украина не намерена закупать импортные электропоезда, поскольку есть свои - Азаров

Украина не намерена закупать импортные электропоезда, поскольку есть отечественные, написал премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли «Укрзализныця» использовать поезда разработки Крюковского вагоностроительного завода, Н.Азаров ответил: «Совсем недавно был утвержден акт государственной приемки опытных образцов этого поезда. И после этого можно рассматривать вопрос о закупке наших электропоездов».

При этом он подчеркнул, что уже неоднократно высказывал свою точку зрения по этому поводу. «Не буду повторяться, скажу только одно: мы не будем закупать импортные электропоезда, сейчас у нас есть свои, отечественные», - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года на Крюковском вагоностроительном заводе заявили, что в рамках Госпрограммы развития внутреннего производства предприятие планирует производить по два пассажирских скоростных электропоезда в год.

Кабинет министров 10 сентября 2012 года включил создание линейки скоростных межрегиональных двухсистемных электропоездов, которые могут развивать скорость 160-250 км/час, на Крюковском вагоностроительном заводе в Государственную программу развития внутреннего производства. Общая стоимость проекта по выпуску межрегиональных двухсистемных электропоездов на Крюковском вагонзаводе составит 767,1 млн грн. Проект должен быть реализован до 2015 года.